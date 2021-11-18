У четвер, 18 листопада, на Вінниччині загинули четверо дітей та їх батьки. Ймовірною причиною смерті називають отруєння чадним газом, повідомляє ДСНС.

«Сьогодні у Вінницькій області, ймовірно, через отруєння чадним газом, загинуло четверо дітей та двоє дорослих!», – повідомили рятувальники, не вказавши в якому саме населеному пункті сталась трагедія.

Речниця Нацполіції Вінниччини Анна Олійник у коментарі «Суспільному» уточнила, що сім'я жила у селі Мар'янівка Хмільницького району. У будинку на місці трагедії виявили тіла 44-річного чоловіка та його 34-річну дружину, а також чотирьох дітей: 11, 9, 8 та 6 років. Вижив лише старший син, який не ночував вдома.

«На обліку у соціальних службах родина не стояла. У родині 5 дітей. Старший 14-річний син цього дня ночував у бабусі. Коли хлопець йшов до школи, то зайшов додому, де виявив загиблих», – розповіла Анна Олійник, зазначивши, шо серед причин трагедії розглядають також тління несправної проводки у будинку.

На місце події виїхали криміналісти та рятувальники, які з'ясовують деталі загибелі сім'ї.