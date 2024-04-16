Еммануель Беар та Балоджі ніколи не зустрічалися

Бельгійський репер та режисер конголезького походження Балоджі та французька акторка Еммануель Беар разом очолять журі «Золотої камери». Організатори запевняють, що таке поєднання дозволить досягнути багатства розмаїття та широкий погляд, повідомляє прес-служба фестивалю. «Золоту камеру» вручають за найкращий дебют серед основної програми та паралельних секцій.



Організатори вважають, що такий тандем має бути цікавим ще й тому, що Еммануель Беар та Балоджі ніколи не зустрічалися. Вона працювала з найкращими кінематографістами. Він сміливий і далекоглядний творець, який зняв два короткометражні фільми, перш ніж у 2023 році був відзначений премією Un Certain Regard New Voice Prize за свій перший повнометражний фільм.



Це вже четвертий випадок, коли журі «Золотої камери» очолюють відразу двоє: у 1996 році актриса Франсуаз Фабіан вирішувала долю нагороди разом з режисером Даніелем Шмідта, у 2002 році Марта Келлер об’єднала зусилля з Джеральдін Чаплін, а у 2006 році брати Люк та Жан-П’єр Дарденни також очолили журі удвох.



З 1978 року «Золота камера» присуджується першому фільму режисера, які представлені в офіційному відборі, на Тижні критики або на Двотижневику режисерів. Ця премія, спрямована на заохочення творчої молоді, діє як прискорювач кар’єри режисерів, забезпечуючи їм міжнародну популярність. У минулому, серед інших, «Золоту камеру» отримували Джим Джармуш, Джафар Панахі, Стів МакКвін та інші.