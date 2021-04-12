Банки почали стягувати борги українців автоматично на вимогу державних та приватних виконавців. До системи автоматичного списання вже під'єднано 7 банків, серед яких ПриватБанк та Монобанк.

Як повідомляє у понеділок, 12 квітня, Опендатабот, 23 березня Міністерство юстиції видало наказ, згідно з яким гроші з рахунків боржників будуть списуватися автоматично. Раніше виконавці та банки могли примусово стягувати лише кошти за несплату аліментів. В інших випадках банки блокували рахунки, але для стягнення коштів потрібен був окремий паперовий запит. Наразі вся процедура проходить у кілька кліків в онлайн-режимі.

З кого і за що борги стягуватимуть автоматично

Списати борги можуть у людей, що потрапили до Єдиного реєстру боржників. Зараз там розміщено 5,5 млн заборгованостей. Більшість з них – це борги перед комунальними установами, за штрафи ПДР або несплату аліментів.

Які банки вже почали стягувати борги з рахунків українців автоматично

До системи автоматичного списання вже під'єднано сім банків:

«Таскомбанк»;

«ПриватБанк»;

«Універсал Банк» і «Монобанк», який працює на його інфраструктурі;

«Оксі банк»;

«Банк Восток»;

«Індустріалбанк»;

«ПроКредит Банк».

Ще 44 установи підключені до тестового середовища, 11 банків перебувають на стадії консультацій та попередніх налаштувань для початку тестування. Тобто найближчим часом до системи автоматизованого арешту буде приєднано 62 українських банки з 73-х.