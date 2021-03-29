«ПриватБанк» може відключити послуги на кшталт Apple Pay і Google Pay для своїх користувачів, якщо парламент зобов'яже банки знижувати комісію за еквайринг. Про це 29 березня заявив заступник голови правління «ПриватБанк» Разван Мунтеану.

Заступник голови правління «ПриватБанк» переконує, що застосування не ринкового підходу до регулювання еквайрингу призведе до значного падіння кількості та обсягу безготівкових операцій – з 55,2% до 25,6%, і відповідно, зростання готівки, що зведе нанівець зусилля держави з фіскалізації бізнесу.

Еквайринг – це плата, яку рітейл-бізнес (ресторани, роздрібні магазини тощо) віддає банкам за можливість клієнтам розраховуватись карткою. Для прикладу, якщо ресторан приймає платежі в POS-терміналі або інтернет-магазин приймає оплату карткою – банк-емітент (якому належить карта) і банк-еквайєр (який поставив POS-термінал) отримують з таких платежів комісію до 3%.

Цю комісію пропонують знизити законодавчо. На підтримку цього рішення висловлюються представники бізнесу, банки його критикують.

«Зокрема, згідно з нормами, закладеними в законопроектах Верховної Ради, для банків збитковими будуть POS-термінали в торгових точках з оборотом менше 33 тис. грн на місяць. А найбільш прикрим для українців стане те, що банки будуть змушені відключити клієнтам можливість прийому оплати Apple Pay або Google Pay через високу собівартість угод з урахуванням додаткових комісій цих сервісів і витрат емітентів, а також пільговий період за кредитними картками», – додав Мунтеану.

За його словами, прогнозоване зменшення прибутку «ПриватБанку» складе до 5,3 млрд грн на рік, що буде коштувати державі, як власнику «ПриватБанку», щорічно втрати 3,3 млрд грн дивідендів. Прямі втрати держбюджету від недоотриманих податків складуть ще близько 1 млрд грн на рік.

«Ми не сприймаємо позицію лобі великих ритейлерів, і пропонуємо відкрите і прозоре інформування ринку за обсягами і середніх розмірів комісій еквайрингу та інтерчейндж, обсягів готівкових і безготівкових платежів, обсягу інвестицій у розвиток і підтримку платіжної інфраструктури, інновацій та програм лояльності для споживачів», – заявив Мунтеану.

«ПриватБанк» та інші провідні банки заявили, що виступають категорично проти неринкового регулювання одного з найбільш розвинених в Україні банківського і платіжного ринків і пропонують еволюційне і гармонійне регулювання ринку еквайрингу банками і платіжними системами.