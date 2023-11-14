Літом 2023 року У кінотеатрах маже одночасно стартував прокат двох головних блокбастерів року, «Барбі» Ґрети Ґервіг та «Оппенгеймер» Крістофера Нолана. Попри те, що важко, більш несхожі фільми, критики назвали їх «Барбігеймером», адже обидва були очікуваними, стали успішними в перші ж дні прокату та обидва назвали культурним феноменом ще до їх виходу на великі екрани.

Проте, здається, слово «Барбігеймер» перестало бути мемом чи жартом. Продюсер Чарлі Бенд уже розпочав роботу над фільмом, який розповість історію ляльки-науковиці, яка хоче знищити світ. На його думку фільм дасть глядачам можливість розважитися, коли вони дивитимуться на химерне поєднання атмосфери «Барбі» та похмурості «Опенгеймера». Якщо змішати їх разом, можна отримати широкий простір для чорного гумору.

«Барбенгеймер» – комедійний погляд на культурний феномен обох популярних картин.. Стрічка розповість історію ляльки Бембі Дж. Барбенгеймер, яка хоче знищити світ.

Сценарій комедійної стрічки вже готовий, а її зйомки мають стартувати 2024-го. Інформації про те, хто над нею працюватимуть, поки що немає.

Нагадаємо, на створення «Барбі» витратили 145 млн доларів, бюджет «Опенгеймера» –100 млн доларів.

Бюджет «Барбігеймера» має бути значно скромнішим та складе близько мільйона доларів. Утім Чарлі Бенду до таких сум не звикати, адже він є продюсером фільмів категорії В.