БЕБ на Львівщині конфіскувало в підприємця 47 тонн соняшникової олії
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) конфіскували дві вантажівки із 47 тоннами соняшникової олії, яку намагалися незаконно експортувати через Львівську митницю. Конфісковану олію, вартістю понад 2,6 млн грн, передали у власність держави.
Як повідомили у середу, 15 березня, в Бюро економічної безпеки України, на одному з митних постів Львівської області виявили два вантажні автомобілі з причепами, водії яких оформляли експорт 47 тонн соняшникової олії.
«Аналіз податкової інформації показав, що соняшникова олія не відслідковується у ланцюгу постачання. Суб’єктом є компанія-виробник олії, що не є платником податку на додану вартість. Починаючи з травня 2021 року, товариство не подавало податкову звітність», – йдеться в повідомленні БЕБ.
Соняшникову олію намагалися незаконно експортувати за кордон (фото БЕБ)
У відомстві також зазначили, що згадані дії унеможливлюють встановлення капіталу, джерел кредитування, виробничих потужностей, транспортних засобів тощо. Окрім того, згаданого виробника віднесено до ризикових, а керівник заводу є посадовою особою одночасно у восьми суб'єктах господарювання.
Детективи БЕБ наклали арешт на соняшникову олію. 47 тонн олії передали в управління АРМА.
Рішенням суду директора підприємства визнано винуватим підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців (ч. 5 ст. 27 ККУ та ч. 1 ст. 205-1 ККУ).