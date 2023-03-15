Конфісковані 47 тонн олії передали державі в особі АРМА

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) конфіскували дві вантажівки із 47 тоннами соняшникової олії, яку намагалися незаконно експортувати через Львівську митницю. Конфісковану олію, вартістю понад 2,6 млн грн, передали у власність держави.

Як повідомили у середу, 15 березня, в Бюро економічної безпеки України, на одному з митних постів Львівської області виявили два вантажні автомобілі з причепами, водії яких оформляли експорт 47 тонн соняшникової олії.

«Аналіз податкової інформації показав, що соняшникова олія не відслідковується у ланцюгу постачання. Суб’єктом є компанія-виробник олії, що не є платником податку на додану вартість. Починаючи з травня 2021 року, товариство не подавало податкову звітність», – йдеться в повідомленні БЕБ.

Соняшникову олію намагалися незаконно експортувати за кордон (фото БЕБ)

У відомстві також зазначили, що згадані дії унеможливлюють встановлення капіталу, джерел кредитування, виробничих потужностей, транспортних засобів тощо. Окрім того, згаданого виробника віднесено до ризикових, а керівник заводу є посадовою особою одночасно у восьми суб'єктах господарювання.

Детективи БЕБ наклали арешт на соняшникову олію. 47 тонн олії передали в управління АРМА.

Рішенням суду директора підприємства визнано винуватим підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців (ч. 5 ст. 27 ККУ та ч. 1 ст. 205-1 ККУ).