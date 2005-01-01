Bellingcat опублікував карту обстрілів України з території Росії

Бойовики обстрілюють місто Авдіївка на Донеччині з РСЗВ «Град»

Дослідницька мережа Bellingcat опублікувала інтерактивну карту з координатами, звідки Росія і підконтрольні їй незаконні збройні формування обстрілювали схід України влітку 2014 року, пише «Громадське».

Докази злочинів зібрали з відкритих джерел — за допомогою карт Google Earth. У зоні пошуку було досліджено 2254 потенційно придатних об'єктів на 22 кілометрах українсько-російського кордону вздовж Донецької і Луганської областей.

Дослідники робили знімки певних ділянок, повторюючи їх в різні дні за допомогою карти в супутниковому режимі. Згідно з висновками дослідження, з 518 місць російські війська вели артилерійські обстріли всередині України. Ще 305 визначені як імовірні вогневі позиції в Росії або близькі до кордону всередині України.

Фрагмент карти обстрілів зони АТО у червні-вересні 2014 року

У Bellingcat вважають, що описані та позначені на карті артилерійські напади не можна розцінювати як випадкові обстріли або провокаційні.

«Ці напади можуть бути розглянуті лише як воєнні дії Російської Федерації проти України», — переконані дослідники. Таким чином, вони зібрали докази, що за літо 2014 року артилерійські підрозділи збройних сил РФ щонайменше 149 разів обстрілювали територію України.

Росія поки не коментувала заяви розслідувачів.