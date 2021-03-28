За підтримки Bellingcat встановлені військові злочинці і ключові фігуранти справи про катування у в'язниці «Ізоляція». Про це розповів колишній в'язень терористів «ДНР», журналіст і письменник Станіслав Асєєв.

Куратором «Ізоляції» є Кривонос Юрій Сергійович, з позивним «Товстий». Він зайняв місце попереднього куратора – Дениса «Палича» Куликівського.

Ще один Бутенко Володимир Володимирович – головний помічник Кривоноса, один з «старших по зміні». Третім злочинцем виявився Єрьомічев Руслан Володимирович з позивним «Єрмак» – саме він причетний до згвалтувань ув'язнених жінок.

Асєєв підкреслює, що троє причетні до жорстоких тортур, побоїв, принижень людської гідності.

Однак тепер, маючи дані їхніх російських паспортів, пише журналіст, можна офіційно пред'являти претензії Російській Федерації за порушення законів і звичаїв ведення війни.

«Ізоляція» – тюрма, яку було створено після захоплення Донецька російськими диверсійними загонами у 2014 році. Розташована за адресою м. Донецьк, вулиця Світлого шляху, 3.

В'язниця з'явилась після того, як 9 червня 2014 року представники «Донецької Народної Республіки» захопили територію мистецького фонду «Ізоляція» та перетворили її на закритий таємний об'єкт.

На території цього об'єкта тренуються бойовики «ДНР», функціонує склад вкрадених авто, військової техніки та зброї а також утримуються незаконно ув'язнені люди, яких піддають тортурам. Тюрма має статус секретної.

Колишні в'язні зазначають, що будівлі «Ізоляції» не пристосовані для утримання людей, що, разом із регулярним фізичним насиллям з боку утримувачів, створює умови перебування, наближені до концтабірних.

Полонені та цивільні заручники не отримують належної медичної допомоги; їх примушують працювати на утримувачів. Їх також позбавляють води та харчування.

У 2014-2016 роках в'язнів переважно утримували у підвальних приміщеннях, в одному з яких одночасно могла перебувати сотня осіб. У цей період у підвалі «Ізоляції» були відсутні ліжка та туалет.

У якості одного з видів катувань та знущань адміністрація могла заборонити виводити полоненого до туалету.

За даними звіту Управління Верховного комісара ООН з прав людини за 16 листопада 2019 року — 15 лютого 2020 року, в «Ізоляції» утримані особи піддаються тортурам, зокрема й електричним струмом й через імітацію страти та сексуальному насиллю.

Згідно зі звітом, допити при цьому здійснюють представники «міністерства державної безпеки» «ДНР».