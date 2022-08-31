Квиток на благодійний концерт можна придбати на сайті Gastroli.ua

Благодійні фонди Hope.UA та Zahidna організовують 13 вересня у Львові благодійний концерт відомих українських виконавців «Без обмежень», СКАЙ та Арсена Мірзояна. Подія відбудеться у FestRepublic, вул. Старознесенська, 24-26 (вхід з вул. Кордуби).

Як повідомили організатори, окрім концерту, у програмі:

аукціон витворів мистецтва, серед яких картини, прикраси, частки військового спорядження, які перетворені на арт-об’єкти;

welcome-drink та фуршет;

арт-перформанс від митців;

смачний сюрприз.

Квиток на благодійний концерт коштує 3000 тис. грн, придбати можна на сайті Gastroli.ua. Усі зібрані кошти скерують на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни родинам.

Детальніше про подію можна дізнатися на сайті Hope.UA, Facebook та Instagram. Звіт про роботу фонду за півроку можна прочитати за посиланням.