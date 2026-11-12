Ароматні культури можуть стати додатковою перешкодою для щурів

Щури на подвір’ї можуть пошкоджувати рослини, псувати запаси та облаштовувати схованки поблизу будинку. Щоб зменшити ймовірність їхньої появи, не обов’язково відразу вдаватися до отрути чи пасток. Деякі ароматні рослини мають запах, який не подобається гризунам, тому їх можна використовувати як додатковий природний бар’єр. Які рослини відлякають щурів, пише Оkdiario.

Чому щури уникають певних запахів

Під час пошуку їжі та орієнтування в просторі гризуни значною мірою покладаються на нюх. Різкі аромати деяких рослин можуть створювати для них дискомфорт і спонукати оминати місця, де ці культури ростуть.

Для захисту саду можна використати м’яту, лаванду та чорнобривці. Вони не лише наповнять подвір’я приємними для людей ароматами, а й допоможуть створити додаткову перешкоду для небажаних гостей.

Які рослини посадити проти щурів

1. М’ята. Її насичений запах зумовлений високою концентрацією ментолу та ефірних олій. Для гризунів такий аромат може бути неприємним. Водночас м’ята швидко розростається, тому краще вирощувати її у великих горщиках. Розмістіть місткості біля стін будинку, входу до льоху та вздовж доріжок, де помічали сліди гризунів.

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2. Лаванда. Запах цієї рослини подобається багатьом людям, але її ароматичні сполуки, зокрема ліналоол, можуть відлякувати щурів. Лаванда добре росте на сонячних місцях із сухим ґрунтом. Кущі можна висадити вздовж меж подвір’я або біля проходів, якими потенційно пересуваються гризуни.

3. Чорнобривці. Ці квіти мають характерний терпкий аромат, який не до вподоби багатьом городнім шкідникам. Вони підходять для висаджування вздовж овочевих грядок, біля клумб і навколо інших ділянок, які хочеться захистити від гризунів.

Чому самих рослин недостатньо для захисту саду

Ароматні культури можуть стати додатковою перешкодою для щурів, однак не варто покладатися лише на них. Якщо на подвір’ї є доступна їжа, вода та місця для схованок, гризуни й надалі матимуть причини повертатися.

Щоб зробити ділянку менш привабливою для шкідників, дотримуйтеся кількох правил: