Вчителька рекомендує використовувати застосунки зі штучним інтелектом для вивчення мови

У 2026 році найкращою вчителькою України за версією Global Teacher Prize Ukraine стала Світлана Меркулова – вчителька англійської мови з Ірпеня. В інтерв’ю 24 Каналу вона розповіла, як ефективно вивчати англійську мову навіть з нуля.

Серед випускників Світлани Меркулової є ті, хто отримав 200 балів на НМТ з англійської мови, а також призери обласних олімпіад. Учителька розповідає, що в учнів має бути стимул, щоб щось вивчати.

Старшокласників, які добре знають англійську мову, вчителька залучає до проєктів «Еразмус+» або до програм обміну. Один із випускників, до прикладу, їздив зі Світланою Меркуловою на третій Всесвітній форум в Кореї, де він розповідав про українську освіту під час війни.

«Я застосовую метод перевернутого класу: ми починаємо якусь тему, опрацьовуємо певну лексику, я пояснюю потрібну граматику для цієї теми. Далі діти створюють, наприклад, на тему харчування якусь страву: прописують її рецепт, приносять на урок, розповідають про неї та всі разом їдять. Бо вчити слова у контексті – це зовсім інше. Це було для 5 класу. Зі старшокласниками ми організували "МастерШеф" на уроці. Дві команди готували свої страви і про них розповідали англійською. Також я пропонувала учням дебати. Вони отримують тему і замість контрольної роботи на уроці ми обговорюємо цю тему. Але перед цим діти мають самі опрацювати певну літературу», – розповідає про свої уроки Світлана Меркулова.

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Як ефективно вивчати англійську мову з нуля

За словами Світлани Меркулової, що раніше ви почнете вивчати англійську мову, то краще.

«Мені сподобалося, що в Індії мову починають вчити з 2 років. Тоді мозок ще не перевантажений інформацією з різних предметів. Якщо фокусуватися на чомусь одному, результат буде кращим. І коли дитина у ранньому віці чує ці всі слова, вона їх легше сприймає, бо не зубрить, а вчить в ігровому форматі. Але треба це правильно організувати. Тому я б казала: що раніше – то краще. Але ніколи й не пізно. Зараз є чимало застосунків, які дають змогу вчити мову самостійно, без курсів», – розповідає найкраща вчителька України.

Вона рекомендує використовувати застосунки зі штучним інтелектом для вивчення мови. ШІ допоможе людині вивчити базові слова, фрази та використовувати їх у діалогах. Таким чином людина одразу практикується використовувати мову, а не лише зубрить окремі фрази.

«Вже є нові застосунки зі штучним інтелектом. Там можна обрати собі тему для спілкування. І робот тобі у цьому допомагає, навчає тебе елементарних слів і фраз. Потім складаються маленькі діалоги. І тут можна не боятися помилок. Граматика, звичайно, важлива, бо вона структурує мову, дозволяє розмовляти грамотно. Але спочатку варто вчити прості слова і фрази. Так, як ми вчимо рідну мову, коли чуємо і повторюємо. А потім вже гармонізувати мовлення й письмо», – додає Світлана Меркулова.

Нагадаємо, що одним з переможців Global Teacher Prize Ukraine 2026 є вчитель технологій та інформатики з Борислава, що на Львівщині. На своїх уроках Давид Кузьмич вчить школярів збирати роботів, працювати на 3D-принтері та знайомить із різними технологіями. В інтерв’ю ZAXID.NET він розповів, чому вирішив стати вчителем, як ШІ впливає на сучасних підлітків та чи варто обмежити використання гаджетів учнями у школах.