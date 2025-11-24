Гуртки працюють у різних районах міста

Львівські заклади позашкільної освіти запрошують дітей та молодь на навчання. До вибору є понад 500 безкоштовних гуртків, інформує ЛМР. У них діти можуть ознайомитися з найрізноманітнішими заняттями: вокал, танці, гончарство, театр, гімнастика, скелелазіння, графічний дизайн, журналістика, фотографія, робототехніка, плавання на байдарках, конструювання одягу.

«У нас – неймовірно круті заклади позашкілля, яким є чим дивувати, вражати, ділитись. Гуртки охоплюють кардинально різні напрями – і творчі, і спортивні, і науково-технічні, і природничі, і навіть національно-патріотичні. Тож кожна дитина зможе знайти щось своє. Набір у групи триває. Запрошуємо», – повідомила координаторка закладів позашкілля в управлінні розвитку освіти Львова Аліна Авдєєнко.

Загалом у Львові працює 21 заклад позашкільної освіти. Це дитячі клуби, центри та будинки творчості, де діти можуть розвиватись у різних напрямах повністю безкоштовно.

Перелік гуртків можна переглянути за посиланням.