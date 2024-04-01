В будинку вже поселилися перші родини

Благодійний фонд «Запорука» відкрив у Львові «Дачу» – будинок, де безоплатно можуть проживати діти з важкими захворюваннями і пораненнями та їхні батьки, доки триває лікування. Про це ZAXID.NET повідомили у БФ «Запорука».

В будинку є 9 кімнат для сімей, кухня, ігровий простір та все необхідне для комфортного життя. Тут вже прийняли перші сім’ї з Дніпропетровщини, Харківщині та Одещині, чиї діти лікуються в Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі та в дитячій лікарні святого Миколая першого ТМО.

Також на «Дачі» працюють психолог і арт-терапевт, які під час лікування дітей надають їм та батькам фахову допомогу. А волонтери проводять творчі майстерки та заняття з дітьми.

«Дача» – це більше, аніж простір для комфортного проживання. Фонд «Запорука» створив місце сили, де зберігається відчуття дому й родинного затишку, щоб дитинство не зупинялось під час лікування», – говорять у БФ «Запорука».

Історія проекту «Дача» почалася в Києві у 2009 році в орендованому приміщенні, де могли жити діти, які лікувалися в Національному інституті раку та в Охматдиті. У 2023 році БФ «Запорука» відкрив у Києві «Дачу» вже у своєму власному спеціально збудованому для цього будинку. У Львові «Дача» відкрилась в орендованому приміщенні, але у Фонді вже налаштовані на будівництво і відкриття незалежної «Дачі».

«Проект «Дача» – серце нашого Фонду. За 15 років ми переконались у його цілющій дії. Діти легше одужують в обіймах рідних, тож сім’ям важливо залишатися поруч і не втрачати відчуття дому. До війни нерідко діти з важкими захворюваннями вимушені були лікуватися далеко від дому. Під час війни – поготів», – говорить засновниця й президентка благодійного фонду «Запорука» Наталія Оніпко.

Благодійний фонд «Запорука» відкрив «Дачу» у Львові завдяки підтримці партнерів в межах національного проекту «Посилення спроможності медзакладів України», який реалізується спільно з фондом Soleterre. Проект фінансується Італійським агентством розвитку співробітництва.

«Запорука» – благодійний фонд з багаторічним досвідом у сфері охорони здоров’я, заснований у 2008 році. Він вже багато років опікується низкою медзакладів, зокрема ЗУСДМЦ у Львові, для якого купували обладнання, ремонтували палати та приймальне відділення тощо.

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фонд «Запорука» допомагав із перевезенням та влаштування важкохворих маленьких українців у профільні медичні центри за кордоном. Також він спільно з партнерами збудував у селі Неслухів на Львівщині квартири для вимушених переселенців.