Зараз приймальне відділення ЗУСДМЦ виглядає так

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі розпочався капітальний ремонт приймального відділення, кошти на який – 1,2 млн грн – виділив благодійний фонд «Запорука». Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі фонду.

Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр став хабом для важкохворих дітей з раком, онко-гематологією, імунодефіцитом. Тому є потреба облаштувати у медзакладі простір, комфортний та безпечний для юних пацієнтів, в якому будуть враховані їхні потреби.

За словами завідувача Клініки дитячої онкології і трансплантації кісткового мозку ЗУСДМЦ Романа Кізими, оновлення та сучасне перепланування дозволить приймати більше пацієнтів з різних регіонів та забезпечить гідні умови для перебування в лікарні.

«У результаті реконструкції у приймальному відділенні зʼявляться дві ізоляційні палати, маршрутизатор (палата для нетривалого перебування пацієнтів, які прибувають), сестринський пост, санвузли та душова, пральня і кімнати для належного зберігання обладнання та розхідників», – розповів завідувач приймального відділення Костянтин Назаров.

Реконструкцію приймального відділення у медзакладі планують завершити впродовж двох місяців.

Довідково. Благодійний фонд «Запорука» 15 років підтримує родини важкохворих дітей і створює умови, аби сім’ї були разом під час лікування. Із 2009 року фонд надавав можливість безкоштовно проживати у центрі «Дача» 1300 дітям-пацієнтам Національного інституту раку та Охматдиту в Києві.

Основні напрями діяльності «Запоруки» під час війни: