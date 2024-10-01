Квадратний метр будівлі обійдеться покупцю у 470 доларів і ПДВ

Виконавчий комітет Бібрської міськради 30 вересня провів в системі Prozorro.Продажі аукціон з продажу адмінбудівлі площею 401 м2 в селі Волове. Стартова ціна лоту становила 990 тис. грн, а переможець запропонував за нього 7,77 млн грн.

Ідеться про одноповерхову будівлю з підвалом, що, на думку організатора торгів, перебуває у задовільному стані. За лот змагалися двоє учасників – Віктор Коць і ТОВ «Тура Трейд». Перший підняв ціну на 9,9 тис. грн, а другий учасник запропонував викупити лот за 7,777 млн грн і став переможцем.

Таким чином, квадратний метр колишньої адмінбудівлі в селі оцінили у 19,38 тис. грн або 470 доларів за курсом НБУ на день продажу.

ТОВ «Тура Трейд» зареєстроване у квартирі на вул. Стрийській у Львові. Його власником є Володимир Гончар. Підприємство, як і низка інших, що належать Володимиру Гончару, займається вирощуванням і продажем зерна.

У 2015 році Володимир Гончар балотувався до Львівської обласної і Львівської міської ради від партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Раніше він також учасником будівельного бізнесу, а зараз, окрім сільського господарства і торгівлі, є керівником у будівельному, транспортному та іншому бізнесах своєї дружини Віри Гончар.