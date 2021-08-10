Магічний вікенд у Митрополичих садах

Компанія «BIGSHOW Agency» запрошує на магічний вікенд у Митрополичих садах: на гостей чекає унікальний концерт «Джазовий Michael Jackson», оркестр «Віртуози Львова» зіграє особливу програму «Шедеври класики про кохання», а скрипаль-віртуоз Олександр Божик виступить у супроводі рок-бенду.

13 серпня о 19:00 у Митрополичих садах відбудеться унікальний концерт «Джазовий Michael Jackson» у виконанні джазових віртуозів Urban Gypsy & Olga Chernyshova!

Програма складатиметься з кращих хітів легендарних Майкла Джексона і Стіві Вандера в ексклюзивних джазових аранжуваннях провідних джазменів країни!

Квитки можна придбати за посиланням.

14 серпня неймовірний камерний оркестр «Віртуози Львова» зіграє особливу програму «Шедеври класики про кохання». Диригент – Сергій Бурко. Спеціальна частина концерту – Іванна Митроган (Арфа)

«Шедеври класики про кохання» – це світові шедеври класичної музики про кохання (Моцарта, Пяццолли, Вівальді, Брамса, Шуберта, Штрауса, романтичні серенади, музика вічно закоханих The Beatles та саундреки з улюблених фільмів про кохання.

Квитки можна придбати за посиланням.

15 серпня о 19:00 у Митрополичих садах відбудеться концерт скрипаля-віртуоза Олександра Божика у супроводі рок-бенду.

Маестро виконає відомі класичні твори, популярні хіти в авторському аранжуванні та власні композиції.

Шоу Олександра Божика вже оцінили глядачі у 30 країнах світу, а всього за свою кар'єру він дав близько 3000 виступів, кожен з яких був неперевершеним взірцем майстерного виконання та неймовірної видовищності.

Квитки можна придбати за посиланням.

Концерти відбудуться в рамках проєкту BIGSHOW Agency «Україна 30».

«Україна 30» – це унікальна серія концертів до 30-річчя Незалежності України, які розкривають всю різномастість форм та жанрів музичної душі України (від етнічної музики до класики).