Щороку туристів приваблює до села Урич пам'ятка історії – Тустанські скелі, де у IX-XVI століттях існувала фортеця. Вона діяла як митниця, бо повз Тустань пролягав Соляний шлях з Дрогобича, а також як прикордонний пункт спочатку рубежів Київської Русі, а потім Галицько-Волинської держави. Щоб оживити цю історію, команда заповідника уп'ятнадцяте влаштувала фестиваль.

Традиційний фестиваль української середньовічної культури «ТуСтань» цьогоріч відбувався у новому форматі – не лише на вихідних, а впродовж цілого тижня.

«Тустань – це про гордість за наше минуле, за те, що ми нащадки великих воїнів, великої держави Київської Русі, Галицько-Волинського князівства і високої культури. Коли в Європі ще було болото і не було писемності, в нас вже була і освіта, і культура висока. І Тустань – це гордість тепер, що це пам'ятка світового рівня. Тустань – це про тих, хто прийде після нас, це для них ми творимо і будуємо», – розповів засновник фестивалю Василь Рожко.

Традиційно реконструктори розбивали наметове середньовічне містечко, влаштовували бої та театралізоване дійство – нічний штурм фортеці.

«15 років кожного літа я тут. Я на Тустані мав травми, бився з друзями, їздив на конях, одружувався. Тут народжувалися наші діти, це такий дуже великий шмат мого життя», – зізнався реконструктор, організатор фестивалю Ярема Іванців.

Також відвідувачам пропонували майстер-класи танців, співу та ремесел.

«Для мене Тустань – сокровенне місце, де хочеться бути. Ми вчилися малювати в стилі середньовічного іконопису, більше того, малюємо на стародавньому ґонті з церкви Юра у Дрогобичі», – додав волонтер та іконописець Лев Скоп.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter