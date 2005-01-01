Білорусь легалізувала криптовалюти і майнінг без податків

СвітКатерина Чурилова, 22 грудня1690

До теми

Білорусь легалізувала криптовалюти і майнінг без податків
фото ілюстративне
У Білорусі розвиватимуть цифрову економіку XXI століття

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав декрет «Про розвиток цифрової економіки», яким, зокрема, в країні легалізовані криптовалюти, зокрема Bitcoin. Про це повідомляє «Белорусский партизан».

Згідно із повідомленям, документ сприятиме розвитоку в Білорусі цифрової економіки XXI століття.

Новий нормативний акт продовжив дію спеціального податково-правового режиму білоруського «Парку високих технологій» до 2049 року. Новими видами діяльності резидентів парку мають стати розробка біотехнологій, а також медичних, авіаційних і космічних технологій, кіберспорт.

Важливим моментом є те, що документ легалізує ICO, криптовалюти і смарт-контракти.

«Декрет не містить ніяких обмежень і спеціальних вимог до операцій зі створення, розміщення, зберігання, відчуження, обміну токенов, а також діяльності криптобірж і криптоплатформ. Діяльність з майнінгу, придбання, відчуження токенов, яка здійснюється фізичними особами, які не є підприємницькою діяльністю, а токени не підлягають декларуванню. При цьому до 2023 року майнінгова діяльність, створення, придбання і відчуження токенов не буде оподатковуватися», – йдеться в повідомленні.

Як писав ZAXID.NET, 17 грудня вартість найпопулярнішої у світі криптовалюти вперше досягла 20 тис. доларів США. Однак за п'ять останніх днів основна світова криптовалюта подешевшала з 20 до 13 тисяч доларів, спровокувавши падіння усього ринку.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

ЄС запровадить жорсткіші правила для біткоїн-платформ ZAXID.NET
СБУ вилучила біткоїни у засновника відомого блогу про блокчейн ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук