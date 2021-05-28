Білоруська нафтова компанія (БНК) не підтвердила постачання бензину марки А-95 для українських контрагентів на червень. Про це повідомляє enkorr з посиланням на власників довгострокових контрактів з постачання бензину БНК.

«Сьогодні нам сказали, що постачань А-95 не буде зовсім. Тим часом щодо А-92 буде поставлено повний обсяг», – заявило джерело видання.

Причини такого рішення поки що не уточняються, перемовини щодо постачання наразі тривають. Співрозмовник enkorr вважає, що у разі повної відмови від своїх контрактних зобов'язань репутації надійного постачальника БНК буде завдано нищівного удару.

«Ми розуміємо, що ремонт, що обсяги може бути урізано, але щоб узагалі закрити відвантаження і повідомити про це за три дні до кінця місяця – це неприпустимо з будь-якої точки зору. У наступному році з ними просто ніхто не підпишеться», – наголосив один з власників довгострокових контрактів з постачання бензину БНК.

За його словами, такий демарш може стати приводом для введення обмежувальних заходів щодо постачань із Білорусі. У Консалтинговій групі «А-95» заявили, що у разі припинення постачань бензину на ринку може утворитися дефіцит: середньомісячні постачання білоруського А-95 у 2021 році дорівнювали 55 тис тонн, що становить близько 50% ринку цієї марки.

«Нестача 50% постачань не може минути для ринку безслідно. Частково можна перекритися за рахунок Литви, але малоймовірно, що завод зможе постачити більше 10-15 тис. тонн. Можна імпортувати морем, але таких постачань давно ніхто не робив, невідома технічна змога оперативно прийняти і вивантажити такий обсяг», – зазначив директор «А-95» Сергій Куюн.

Топ-менеджер в одній з великих мереж АЗС підтвердив LIGA.net зупинку постачання А-95 за довгостроковими контрактами від БНК. За його оцінкою, потенційно ціни на бензин в червні можуть зрости на 1 грн тільки за рахунок логістики і націнки оптових постачальників. Він додав, що «такого не було ніколи».

Цю інформацію також підтвердив власник великої компанії на ринку палива, який володіє інформацією про переговори між БНК і українськими трейдерами.