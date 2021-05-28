Рада міністрів Білорусі запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів. Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки України.

«Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки Українських товарів: кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини та меблів. Таке рішення Ради міністрів Білорусі затвердила від 26 травня. Воно набуде чинності через 10 днів після публікації», – йдеться у повідомленні.

Торговий представник України заявив, що такі дії є необґрунтованими та дискримінаційними, бо режим індивідуального ліцензування означає «ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі».

Він додав, що наразі Кабмін проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі.

Що відбувається між Україною і Білоруссю

23 травня в Мінську затримали білоруського опозиціонера й співзасновника опозиційних білоруських Telegram-каналів Романа Протасевича. Він перебував на літаку Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса.

Під час прольоту над територією Білорусі тамтешні диспетчери повідомили про ймовірне мінування борту. Літак у супроводі винищувача сів в аеропорту Мінська. Там під час повторного огляду пасажирів затримали Протасевича, а також його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу.

Вимушену посадку літака й затримання Протасевича засудили європейські політики, США й Україна. Країни ЄС і Велика Британія вирішили закрити своє небо для білоруських літаків.

Україна припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня. Також Кабінет Міністрів з 29 травня заборонив літакам, зареєстрованим у Білорусі, входити в повітряний простір України.