Білорусь посилить охорону кордону з Україною та балтійськими країнами

Президент Білорусі Олександр Лукашенко схвалив рішення про посилення контролю на кордоні з Україною та країнами балтійського регіону, зважаючи на «нові елементи обстановки», повідомило у понеділок, 22 січня, агентство БЕЛТА.

Рішення ухвалено у зв’язку з підвищенням рівня терористичної небезпеки у Західній Європі, високим ризиком контрабанди зброї, боєприпасів, вибухівки тощо. Крім того, посилення заходів контролю на кордоні спрямоване на боротьбу з нелегалами, контрабандою і наркотрафіком, а також розбудову інфраструктури на кордоні та прикордонній території.

Вирішувати ці завдання в Білорусі збираються шляхом вдосконалення порядку пропуску через кордон транспорту і людей, а також поліпшення системи моніторингу обстановки і впровадження в роботу прикордонслужби нових технологій.

Також, згідно з цим рішенням, буде змінено структуру територіальних органів прикордонслужби Білорусі в зв’язку з відправленням нових підрозділів на кордони з Україною та країнами Балтії.

Нагадаємо, з балтійських країн Білорусь межує з Латвією і Литвою.