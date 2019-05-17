Білорусь призупинила транзит нафти в Україну

Транзитні прокачування російської нафти з Білорусі в напрямку України припинені через відсутність в Україні вільних резервуарів для відкачування «брудної» нафти. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на концерн «Білнафтохім».

«Транзитні прокачування в напрямку України нестабільні і в даний час припинені через відсутність вільних резервуарів на українській території для відкачування» брудної «нафти, що знаходиться в трубопроводі. Згідно з новим графіком прокачування, її відновлення заплановано в ніч з 19 на 20 травня», - повідомили у концерні.

«Білнафтохім» також повідомив, що транзит нафти у бік Польщі не здійснюється.

Віце-прем'єр Білорусі Ігор Ляшенко повідомив, що транзит нафти з РФ до Польщі по одній нитці «Дружби» може відновитися протягом 7 днів.

«Ми почули вчора від своїх колег, керівника «Транснафти», що реалізовується обсяг технічних і договірних заходів зі споживачами країн Західної Європи, по завіреннях російської сторони, дозволить, щоб в 7-денний термін одна нитка нафтопроводу на Адамове заробила», - сказав Ляшенко, слова якого наводить агентство БелТА.

У прес-службі концерну також розповіли, що фахівці «Білнафтохіму» розробляють з російською стороною новий графік заміни нафти на чисту для подальшого транзиту за європейськими напрямками.

«В даний час фахівці концерну і його організацій працюють в Москві спільно з російською стороною, перш за все над технічними питаннями відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». Розробляється новий виробничий графік заміни ресурсами ПАТ «Транснефть» наявної в трубопроводі нафти з підвищеною хлорорганікою на чисту для подальшого транзиту за всіма європейськими напрямками «Дружби», а також в напрямку ВАТ «Нафтан», - йдеться у повідомленні.

ВАТ «Нафтан» як і раніше працює на зниженій завантаженні через недостатній обсяг чистої нафти, що надходить по нафтопроводу Сургут - Полоцьк, додали у концерні.

«Трубопровід Унеча - Полоцьк, по якому на «Нафтан» раніше поставлялася нафту, заповнений нафтою, забрудненої хлоридами, і простоює», - наголосили у концерні.

Як повідомлялося, 19 квітня концерн «Білнафтохім» повідомив про постачання забрудненої нафти з РФ. 24 квітня транзит «брудної» російської нафти в Європу було зупинено.