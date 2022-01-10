У березні айтішник Андрій Зельцер (на фото) вбив одного з КДБшників, які намагалися його затримати

Суд білоруського Могильова відправив на два роки за ґрати 45-річного чоловіка, який у соцмережах прокоментував смерть силовика КДБ Білорусі Дмитра Федосюка. Той загинув під час «антитерористичного рейду», коли силовики вбили співробітника ІТ-компанії EPAM Андрія Зельцера. Про це пише білоруське новинне агентство «Белта».

Зазначається, що жителя Могильова визнали винним у «публічній образі представника влади у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків». Ідеться про розміщені ним коментарі у телеграм-чаті після перестрілки в Мінську у вересні минулого року, в якій загинув співробітник КДБ.

Чоловіка засудили до двох років позбавлення волі в колонії загального режиму і присудили йому штраф у розмірі 3200 білоруських рублів (34 тис. грн).

Білоруські ЗМІ зазначають, що це перший вирок у справі про «образу представників влади», пов'язаній з перестрілкою в Мінську восени 2021 року.

Після цього інциденту в країні затримали 136 осіб за коментарі щодо силовиків. За інформацією ЗМІ, півтора місяця затримані перебували у в'язниці в Жодино на карантині: з ними не могли зв'язатися адвокати, їм не передавали жодних передач, навіть змінний одяг і засоби гігієни.

Як інформував ZAXID.NET, що 28 березня минулого року працівники білоруського КДБ під час «відпрацювання адрес» в Мінську вбили працівника компанії EPAM Systems Андрія Зельцера. Останній відмовився відчиняти двері силовикам, а коли ті увірвалися в його квартиру – почав чинити збройний опір. Співробітники КДБ відкрили вогонь та застрелили його. Відомо, що смертельне поранення також дістав і один із білоруських силовиків.