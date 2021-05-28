У Львові відбудеться вечір французької музики та атмосфери

17 червня о 19:00 на даху FESTrepublic відбудеться вечір французької музики та атмосфери «Ville de l’amour».

Організатори запевняють, що максимально відтворять атмосферу Парижа.

«Зовсім не обов'язково їхати в Париж, щоб насолодитися французькою атмосферою! Маємо ідею, як провести вечір у Львові, але відчути себе посеред Монмартру. Ми відтворимо атмосферу Парижа у Львові. Жодного плану, розслабляємося і відпочиваємо! Це буде більше, ніж просто концерт, це буде вибух французької романтики під зорями!», – зазначають організатори.

Музиканти подарують гостям коктейль з неймовірної суміші класичних творів із вкрапленнями джазових імпровізацій та шаленого драйву у стилі мануш.

«На сцені – чисто чоловіча команда! Легкий та неповторний вечір обіцяють неперевершені Ігор Гнидин – перкусії та ударні, Віктор Янчак – акордеон, Тарас Видиш – скрипка, Андрій Бадюк – гітара, Сєрж Федорчук – контрабас. Програма складатиметься з творів Рішара Гальяно, Мішеля Леграна, Джанго Рейнхардта, Юбера Жиро, Стефана Грапеллі та ін», – йдеться у повідомленні.

П'ять причин, чому необхідно відвідати концерт «Ville de l’amour»:

на вас чекає романтичний вечір під відкритим небом з літнім дрес-кодом для "white party";

звучатимуть найвідоміші шлягери французького кінематографу, циганський стиль мануш;

спеціальним гостем вечора буде фіналіст проєкту «Голос країни» Аніс Еттаєб;

це буде не банальний джаз під відкритим небом, а концептуальний концерт із спеціальною програмою, де пересікатимуться шлягери поколінь, від Леграна до сучасних проектів, як ZAZ.

під час заходу відбуватиметься дегустація смачного французького вина та сиру.

З приємностей також втішний бонус для тих, хто дотримається дрес-коду.

Цікавинкою вечора буде те, що гостей зустрічатимуть пантоміми.

Кількість місць обмежена відповідно до вимог карантину. Квитки можна придбати за посиланням.

Захід відбудеться за підтримки Французького Альянсу у Львові.