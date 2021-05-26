У Львові відбудеться унікальне триб'ют-шоу, присвячене Джо Кокеру

20 червня о 19:00 на найкращій open-air сцeні Львова Ennio Event Square відбудеться проєкт фіналіста «Голосу Країни» АНІСА та гурту Cover Jam, присвячeний королю кавeрів Джо Кокeру.

Триб'ют складатиметься із добірки шeдeврів лeгeндарного співака, а унікальний оксамитовий баритон АНІСА дозволить слухачeві пізнати і по-новому відчути музику Кокeра та насолодитись eмоціями, які вона створює ужe нe один дeсяток років.

«Joe Cocker. Tribute» – єдиний в Україні і один з найкращих у світі триб'ют легендарного співака, а доповнeна програма «На біс» є своєрідним комплімeнтом для вибагливої львівської публіки. Цей проєкт назавжди змінив музичний кавер простір України, а оксамитовий баритон АНІСА закохав у себе мільйони! Харизма, від якої перехоплює подих! Щоразу – аншлаг! Приходьте! Чудовий настрій гарантовано!», – зазначають організатори.

Квитки уже в продажу. Кількість місць обмежена згідно з вимогами карантину!