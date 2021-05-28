Гурт «Гайдамаки» їде до Львова

На акустичний концерт скликає своїх прихильників гурт «Гайдамаки». У неділю, 30 травня, у «Квартирі 35» на вул. Вірменській музиканти гратимуть пісні, створені для торішніх проектів, а також улюбленіші старі хіти. Також уперше виконають кілька композицій з нової програми на вірші поетів Розстріляного Відродження.

«Вітаємо наших шанувальників з початком концертного сезону, особливо наших шанувальників з файного міста Львів. Тому що «Гайдамаки» починають цей сезон у файному клубі «Дзиґа» 30 травня. Це буде такий теплий, акустичний, дружній концерт», – запросив на офіційній сторінці у Facebook лідер гурту Олександр Ярмола. Деталі про подію шукайте за посиланням.

Портрети дітей, які чекають на родину

В арт-центрі «Дзиґа» відкрив фотовиставку благодійний фонд «Рідні», щоб відкинути стереотипи і показати дітей із сиротинців справжніми. Фотохудожниця Марта Сирко робила світлини дітей, яких можна усиновити. Виставку «Побач мене» створено, аби нагадати, що герої з фото чекають на родину. Детальніше читайте тут, а також за посиланням БФ «Рідні».

7 концертів на фестивалі «Віртуози»

Цього вікенду у межах Міжнародого фестивалю музичного мистецтва «Віртуози» заплановано сім концертів. Почуємо львівські оркестри та зіркових гастролерів – скрипаля Валерія Сколова, диригента з Польщі Вінсента Козловського, піаністку Катерину Тітову з Німеччини, французьку піаністку Кім Барб’є. Також відновлять фестивальну традицію – класичний концерт просто неба недільного вечора. Більше інформації тут.

«Оркестр «Віртуози Львова» виступить на пленері біля палацу Потоцьких. Якщо дозволить погода, ми спробуємо ці наші обмеження винести в сад палацу Потоцьких і спеціально туди готуємо програму», – розповів директор Львівської філармонії Володимир Сивохіп.

Сольний концерт гурту «Lemko Bluegrass Band»

Львівський гурт «Lemko Bluegrass Band» запрошує на тусівку у суботу, 29 травня, в LV Cafe jazz club. Цей фольк-бенд змішує українські емігрантські пісні з американським кантрі. Лемківський буґі-вуґі, карпатський блюґрас, гуцульський блюз та дико-західний свінг слухачі почують у драйвовому виконанні. Деталі знайдете за посиланням.

Народні строї мешканців Закарпаття

Музей народної архітектури та побуту відкрив виставку зі збірки Ужгородського скансену. Львів'янам демонструють жіночі та чоловічі етнічні вбрання гуцулів, бойків, лемків, угорців і румунів Закарпаття, а також роботи вишивальниць, керамістів та різьбярів. Більше тут.

Коралівські вечорниці

Благодійні вечорниці до 20-річчя гурту автентичної музики «Коралі» влаштують у неділю, 30 травня. У приміщенні Театру ляльок львів'яни зможуть потанцювати і послухати старовинні народні пісні у виконанні гуртів «Коралі», «Родовід», «We.selo», «Жива», «Миклухо-Маклай», Гордія Старуха та Юрія Йосифовича. На вечорницях збиратимуть гроші для лікування Софії Палюх. Деталі за посиланням.

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