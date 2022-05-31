Більшість переселенців на Львівщині намагаються спілкуватись українською з місцевим населенням, навіть якщо в побуті говорять переважно російською. При цьому біженці вважають, що до них добре ставляться мешканці області і не бачать проблеми в мовному питанні. Водночас чверть мешканців Львівщини все ж вважають, що мовна проблема існує. Про це свідчать дані соціологічної групи «Рейтинг», які представив у вівторок, 31 травня, директор соціологічної компанії Олексій Антипович.

Так, 63% опитаних переселенців, це мешканці сходу країни, близько 20% – з півдня, стільки ж людей переїхали з центру України. 58% біженців спілкуються або лише українською, або і українською, і російською мовами, 46% переселенців лише російською. При цьому з місцевим населенням українською мовою спілкується 67% переселенців.

49% переселенців оцінюють ставлення до них на Львівщині як дуже добре, 32% – як скоріше позитивне, 14% – як нейтральне і лише 1% – негативне. Мешканці Львівщини на питання щодо переселенців відповіли таким чином: 18% місцевих ставляться до біженців цілком позитивно, 35% скоріше позитивне, 34% – нейтрально, 3% – негативно.

Мешканців Львівщини також спитали, чи готові вони прийняти у себе переселенців. Більшість з них, (57%) відповіли, що ні, 24% відповіли, що уже прийняли таких людей, 15% заявили про готовність поселити у себе переселенців і 4% не знали, що відповісти.

Лише 19% переселенців сьогодні працюють, 80% – не мають роботи. 39% тих, хто тимчасово безробітній, мають намір шукати роботу на Львівщині, 54% – такого наміру не мають. Відносно більше тих, хто має намір шукати роботу, спостерігається серед чоловіків, представників молодого та середнього віку, та тих, хто зупинився у Львові. Більше 80% як місцевих мешканців, так і переселенців готові терпіти матеріальні труднощі заради перемоги над Росією, скільки буде потрібно.

75% опитаних місцевих жителів не розглядають можливості виїзду закордон у випадку загострення воєнної ситуації у регіоні. Серед переселенців таких – 54%.

75% переселенців та 76% мешканців Львівщини підтримують президент Зеленського, а 16-17% скоріше підтримують і лише кілька відсотків не підтримують президента. Збройні сили України підтримують 93-94% мешканців Львівщини та переселенців. Мера Львова Андрія Садового повністю підтримує 26% львів’ян, 39% скоріше підтримують, 10% скоріше не підтримують, а 6% не підтримують взагалі. Голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького підтримує 24% опитаних мешканців області, 35% скоріше підтримують, 5% скоріше не підтримують і 3% цілком не підтримують.

Судячи з результатів опитування, найбільше як мешканці Львівщини, так і переселенці, бояться ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах і різних диверсій. Найменше на Львівщині бояться захоплення населених пунктів – такий страх висловили 6% місцевих і 4% опитаних біженців.

49% опитаних мешканців області повідомили, що допомагають ЗСУ фінансово, 38% заявили, що волонтерять, 16% заявили, що не мають можливості допомагати.

*Аудиторія опитування: постійні мешканці та тимчасові переселенці від 18 років і старші у містах Львів, Дрогобич, Самбір, Стрий, Червоноград. Вибірка серед постійних мешканців репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів – мешканці міст області (Львів – 800, інші міста – 400). 800 респондентів – переселенці, розміщені у великих містах області (Львів – 400, інші міста – 400). Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8% - опитування містян, не більше 3,5% - опитування переселенців. Терміни проведення: 13-23 травня 2022 р.