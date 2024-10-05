Автобус збив пішохода при в'їзді на автостанцію

У Львові водій рейсового автобуса травмував пішохода. ДТП трапилася біля автостанції №2 на вул. Богдана Хмельницького. 79-річного львів’янина шпиталізували.

Як повідомили у поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася 4 жовтня близько 07:15.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автобуса БАЗ А079, 56-річний житель Львівського району, здійснив наїзд на пішохода, 79-річного львів’янина. Внаслідок ДТП літній пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований», – зазначено у повідомленні поліції.

Судячи з фото поліції, наїзд відбувся на пішохідному переході при в’їзді на автостанцію. З АС-2 курсують автобуси міжміського сполучення на маршрутах північного напрямку.

ДТП трапилася на або біля зебри (фото поліції)

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).