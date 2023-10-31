Автівка збила 77-річного чоловіка і 65-річну жінку

У понеділок, 30 жовтня, близько 18:10 поблизу Брюховичів сталась ДТП на автодорозі «Перемишляни – Рогатин», унаслідок якої одна людина загинула, а ще одна – перебуває в лікарні. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Skoda Fabia, 43-річний місцевий житель, здійснив наїзд на двох мешканців району – 65-річну жінку та 77-річного чоловіка.

Від отриманих внаслідок ДТП травм літня жінка померла на місці події, а літній чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.