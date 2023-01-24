24-річний львів'янин робив закладки наркотиків біля ліцею

У понеділок, 23 січня, у Львові поліцейські затримали 24-річного чоловіка, який робив закладки наркотиків поблизу ліцею на вул. Симоненка. Тепер львів’янину загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як розповіли в поліції Львівщини, близько 15:30 дільничні поліцейські під час патрулювання території побачили поблизу ліцею на вул. Симоненка чоловіка, який поводився підозріло.

Під час поверхневої перевірки у нього виявили розфасовані зіп-пакети з наркотичними речовинами, готові до розповсюдження. Загалом у 24-річного львів’янина вилучили 15 зіп-пакетів з наркотичною речовиною «Альфа», а також 4 зіп-пакети з амфетаміном.

У чоловіка вилучили розфасовані наркотики (фото поліції)

Крім того, поліцейські виявили неподалік ліцею три закладки амфетаміну, які встиг зробити львів'янин. Усе вилучене скерували на експертне дослідження.

Закладчика затримали. За фактом відкрили кримінальне провадження за незаконне виробництво та збут наркотичних засобів (ч.1 ст.307 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.