18-річного уродженця Полтавщини затримали за наркоторгівлю у Львові

Поліцейські затримали у Львові 18-річного мешканця Полтавщини, який торгував наркотиками, здійснюючи закладки. У нього вилучили розфасовані згортки з синтетичним наркотиком «PVP».

За даними поліції Львівщини, 18-річного мешканця Полтавської області, який тимчасово проживає у Львові, затримали 15 листопада під час відпрацювання території на вул. Пилипа Орлика у Львові. З собою він мав сім згортків із речовиною, схожою на психотропну речовину «PVP».

У хлопця вилучили наркотичний засіб «PVP» та інші докази торгівлі наркотиками (фото поліції)

Окрім того, неподалік поліцейські виявили п’ять «закладок», які хлопець зробив раніше. Також за місцем проживання хлопця виявили два зіп-пакети з вмістом тієї ж речовини, електронні ваги, засоби для фасування та інші речові докази. Усе вилучене скерували на експертне дослідження.

Хлопця затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за незаконний збут наркотичних засобів (ч.2 ст.307 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.