21-річна дівчина робила закладки у львівському парку «Високий замок»

Галицький районний суд Львова виніс вирок 21-річній уродженці Донеччини, яка з весни проживала у Львові і торгувала наркотиками, здійснюючи закладки у міських парках. Закладчицю засудили до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили в прокуратурі Львівщини, уродженка міста Покровськ Донецької області, яка останній час мешкала у Львові, погодилась на пропозицію наркодилера торгувати наркотиками.

Через месенджер Telegram він передавав їй координати, де були сховані коробки з фасованою наркотичною речовиною. А засуджена робила дрібні «закладки» і подавала відповідні фото та географічні координати у Telegram-бот, через який і продавались наркотики. Зокрема, жінка робила закладки канабісу у львівському парку «Високий замок», де її затримали 27 травня цього року.

Галицький районний суд Львова визнав 21-річну донеччанку винуватою у незаконному придбанні та збуті наркотичних засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 307 ККУ). Вироком суду від 20 жовтня їй присудили шість років позбавлення волі з конфіскацією майна.