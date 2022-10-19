У юнака виявили пакетики з психотропом PVP, які він продавав у Луцьку

Суд призначив сім років та один місяць ув'язнення 20-річному наркоторговцеві зі Світязя. Юнак продавав психотроп PVP у Луцьку разом зі своїм спільником, розкладаючи закладки. Суворий вирок суд прийняв з огляду на те, що юнак вже був судимий за наркозлочини.

Про вирок стало відомо у середу, 19 жовтня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Як встановило слідство, у березні 2022 року 20-річний мешканець Світязя разом зі спільником, який теж вже має судимість, розкладав у Луцьку закладки з психотропом PVP.

Зазначимо, що про затримання закладчиків поліція повідомляла 21 березня цього року. Двох підозрілих юнаків помітили співпробітники управління карного розшуку. Під час перевірки авто у наркоторговців знайшли пакетики з психотропами та пристрої для їхнього вживання. На телефоні одного з них також знайшли фото, де були закопані закладки.

«Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 20-річним жителем села Світязь Ковельського району незаконного придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах», – йдеться у повідомленні.

Суд призначив 20-річному юнаку сім років та один місяць ув'язнення. Крім того, у нього повинні конфіскувати майно.