Затримана за підозрою в торгівлі наркотиками 22-річна львів'янка

У середу, 9 листопада, поліцейські затримали у Львові 22-річну львів’янку, яка торгувала наркотиками, здійснюючи закладки. У неї вилучили заготовлені згортки з синтетичним наркотиком «PVP».

Як розповіли в поліції Львівщини, 22-річну дівчину затримали на вул. Замарстинівській. Вона мала при собі два зіп-пакети та 98 згортків із психотропною речовиною «PVP». Наркотичні засоби в дівчини вилучили та скерували на експертне дослідження.

У дівчини вилучили згортки з наркотиками (фото поліції)

Львів’янці повідомили про підозру за незаконний збут наркотичних речовин (ч.2 ст.307 ККУ). Їй загрожує позбавлення волі на строк від шести до 10 років з конфіскацією майна. Невдовзі суд обере підозрюваній запобіжний захід.