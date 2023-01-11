Підліток робив закладки марихуани

У парку на вул. Курмановича у Львові поліцейські затримали 16-річного хлопця, який робив закладки наркотиків. Тепер підлітку загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Як розповіли в поліції Львівщини, у понеділок, 9 січня, під час патрулювання на території лісопарку на вул. Курмановича поліцейські побачили молодого хлопця, який поводився підозріло та намагався уникнути зустрічі з правоохоронцями. Закладчиком виявився 16-річний львів’янин. З собою він мав вісім розфасованих згортків з марихуаною.

У хлопця вилучили розфасовані згортки з наркотиками (фото поліції)

На території парку правоохоронці виявили ще п’ять «закладок» з тією ж речовиною, які неповнолітній львів’янин встиг зробити раніше. Усе вилучене скерували на експертне дослідження.

За фактом події поліцейські відкрили кримінальне провадження за незаконний збут наркотичних засобів (ч.1 ст.307 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.