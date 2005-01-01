Біля Органного залу і готелю «Дністер» у Львові змінять схему руху транспорту

Прилеглі до Органного залу вулиці утворять квазікільце

На трьох вулицях та площі Шашкевича біля Органного залу (Костел святої Марії Магдалини) і готелю «Дністер» у Львові змінять схему руху транспорту. Натомість вул. Професорська, перетворення якої на пішохідну обговрюють уже протягом тривалого часу, поки залишиться відкритою для проїзду транспорту. Відповідне рішення у середу, 17 січня, ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху.

Згідно з прийнятою схемою руху, ділянка пл. Шашкевича від вул. Бандери до Дорошенка, яка зараз є двосторонньою, стане односторонньою в напрямку до вул. Дорошенка. Натомість на Бібліотечній замість одностороннього впровадять двосторонній рух.

Крім того, рух транспорту на вул. Матейка на ділянці від вул. Рилєєва до Технічної розвернуть в протилежний бік – до вул. Рилєєва, а сама вул. Рилєєва стане односторонньою в напрямку до вул. Устияновича.

Нова схема руху. Синім кольором позначені напрямки руху громадського та приватаного транспорту, які лишаються незмінними; оранжевим – ділянки, де дозволений рух лише громадського транспорту, червоним – зміни в організації руху (клікніть для збільшення)

Таким чином, за словами керівника відділу транспортного планування та моделювання ЛКП «Львівавтодор» Романа Зубачика, на цих вулицях покращиться рух транспорту, що дозволить розвантажити вул. Бандери.

Зазначимо, що комплексна схема організації руху в цьому мікрорайоні була розроблена у межах проекту реконструкції вул. Бандери «Вулиця для всіх» і перебачала також закриття руху транспорту по вул. Професорській та перетворення її на пішохідну.

«Частина вул. Бандери, яка йде від «Львівської політехніки» до Органного залу, підвищена і в межах проекту «Вулиця для всіх» вона має стати пішохідною. Оскільки Професорська розташована за нею і втратить транзитне значення, її теж доцільно зробити пішохідною», – розповів Роман Зубачик.

Однак комісія з безпеки руху вирішила поки не перекривати для проїзду транспорту вул. Професорську і запровадити лише зміни в організації руху на решті вулиць з цієї схеми. До питання перетворення Професорської на пішохідну комісія повернеться після того, як випробують нову схему руху транспорту на сусідніх вулицях.

Запровадити нову схему планують навесні 2018 року.