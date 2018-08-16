Біля Порохової вежі у Львові облаштовують два спортивні майданчики

У Львові запрошують на прем’єру вистави «Родіна-мать», яку підготували за два тижні

Уже за два місяці у самому центрі Львова з'являться дві нові спортивні зони. Поблизу Порохової вежі облаштують майданчик із спеціальним покриттям, трибунами та тренажерами. А зовсім поряд – сучасний скейт-майданчик із освітленням. Ремонтні роботи розпочали 4 липня.

Зараз робітники облаштовують основу під полівінілове покриття. Після капітального ремонту поблизу Порохової вежі з'явиться справжня вулична арена для гри у футбол та баскетбол із трибунами, тренажерним майданчиком та навіть шаховими столами.

«Це мультифункційний майданчик із пластиковим покриттям так званий полівініл. Це покриття є антивандальним, проектувалося воно за всіма нормами, щоб у центрі міста можна було проводити змагання досить високого рівня», – розповів керівник ЛКП «Спортресурс» Ігор Самотій.

Інший новий майданчик – скейт-парк. Тут керує роботами пан Ярослав, який пересувається на інвалідному візку. Тож під колесами відчуває кожну нерівність. Старі конструкції зовсім зносились, відтак майданчик оновлять та ще й обладнають освітленням на сонячних батареях.

«Був асфальт незручний – кататися ні на скейтах, ні на роликах і навіть велосипедах важко було. То зараз ми робимо шліфований бетон, загладжений полакований зверху. Принцип такий, щоби вода злітла з нього. Наступний етап – встановлюємо фігури», – пояснив директор генпідрядної фірми Ярослав Кузь.

Мешканці ж впевнені: забагато спортивних зон не буває.

«Дуже потрібно, бо дуже багато майданчиків позакривали у Львові, на маленьких вуличках позакривали. Побудували вілли, особняки, а в центрі дуже добре зробили», – вважає львів'янин Мирослав.

«Напевно, майданчиків ще можна було би побудувати. Тут є для дітей маленьких, а для молоді бракує», – зазначає гостя із Києва Юлія.

Повністю готовими до експлуатації спортивні майданчики будуть уже в жовтні цього року. На два спортивні об'єкти витратять понад 4 млн грн. Загалом цьогоріч ЛКП «Спортресурс» капітально відремонтує 6 спортивних майданчиків.