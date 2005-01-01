На території класичної гімназії у Львові облаштують міні-футбольне поле та вуличні тренажери

На території класичної гімназії (вул. Порохова, 3) облаштують мультифункціональний спортивний майданчик

На території Львівської класичної гімназії (вул. Порохова,3) за 1,5 млн грн облаштують мультифункціональний спортивний майданчик з міні-футбольним полем та вуличними тренажерами. У середу, 13 червня, гімназія уклала договір з ТзОВ «Торгово-промислова компанія «Будспорт», яке буде виконувати усі роботи, про що стало відомо з сайту публічних закупівель Prozorro.

Спортивний майданчик облаштують біля будівлі навчального закладу на вул. Пороховій, 3. Зокрема, там передбачається будівництва міні-футбольного поля з штучним покриттям розміром 42х22 м з трибуною на 22 місця. Також на території спортивного майданчика облаштують вуличні тренажери, зокрема, велотренажер, тренажери «Ровер», «Тяга зверху+Жим від грудей», лазанку та інші.

Директор класичної гімназії Юрій Джала уточнив ZAXID.NET, що майданчик буде обгороджений 4-метровою сіткою, і доступ до нього буде обмежений. Проте дирекція школи дозволятиме користуватись майданчиком мешканцям навколишніх будинків за умови, що вони не нищитимуть майно.

Усі роботи з облаштування спортивного майданчика планують завершити до кінця 2018 року.

Зазначимо, що неподалік класичної гімназії розташований стадіон «Сільмаш», який планують реконструювати. Для цього мерія заборонила зводити там житло, а також через суд намагається викупити приватизовану частину стадіону. Біля гімназії на вул. Пороховій раніше розміщувався стадіон «Кінескоп», на території якого збудувати житловий комплекс Avalon Garden.