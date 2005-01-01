На території класичної гімназії у Львові облаштують міні-футбольне поле та вуличні тренажери

СуспільствоКатерина Родак, 14 червня5900

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На території класичної гімназії у Львові облаштують міні-футбольне поле та вуличні тренажери
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На території класичної гімназії (вул. Порохова, 3) облаштують мультифункціональний спортивний майданчик

На території Львівської класичної гімназії (вул. Порохова,3) за 1,5 млн грн облаштують мультифункціональний спортивний майданчик з міні-футбольним полем та вуличними тренажерами. У середу, 13 червня, гімназія уклала договір з ТзОВ «Торгово-промислова компанія «Будспорт», яке буде виконувати усі роботи, про що стало відомо з сайту публічних закупівель Prozorro.

Спортивний майданчик облаштують біля будівлі навчального закладу на вул. Пороховій, 3. Зокрема, там передбачається будівництва міні-футбольного поля з штучним покриттям розміром 42х22 м з трибуною на 22 місця. Також на території спортивного майданчика облаштують вуличні тренажери, зокрема, велотренажер, тренажери «Ровер», «Тяга зверху+Жим від грудей», лазанку та інші.

Директор класичної гімназії Юрій Джала уточнив ZAXID.NET, що майданчик буде обгороджений 4-метровою сіткою, і доступ до нього буде обмежений. Проте дирекція школи дозволятиме користуватись майданчиком мешканцям навколишніх будинків за умови, що вони не нищитимуть майно.

Усі роботи з облаштування спортивного майданчика планують завершити до кінця 2018 року.

Зазначимо, що неподалік класичної гімназії розташований стадіон «Сільмаш», який планують реконструювати. Для цього мерія заборонила зводити там житло, а також через суд намагається викупити приватизовану частину стадіону. Біля гімназії на вул. Пороховій раніше розміщувався стадіон «Кінескоп», на території якого збудувати житловий комплекс Avalon Garden.

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