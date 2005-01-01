Львівська мерія заборонила будівництво житла на території стадіону «Сільмаш»

СуспільствоІ.Р., сьогодні, 12:114530

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Львівська мерія заборонила будівництво житла на території стадіону «Сільмаш»
фото Фотографії старого Львова
Територія стадіону перебуває в занедбаному стані

У п’ятницю, 12 січня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив детальний план території зі зміною функціонального зонування території у районі вул. Сулими, Поперечної та Зв’язкової, чим фактично заборонивши будівництво житлового комплексу на території стадіону «Сільмаш».

«Мова йде про стадіон «Сільмаш», тренувальне поле якого якимось чином було відведено в зону Ж-3, очевидно для будівництва житлового комплексу. Це не відповідало намірам мешканців та Львівської міськради», – розповів головний архітектор Львова Юліан Чаплінський.

Тепер ж, за його словами, тренувальне поле «Сільмашу» визнано зоною Г-4, тобто зоною спортивних установ.

Нагадаємо, активісти неодноразово протестували проти можливої забудови території стадіону «Сільмаш».

18 травня Львівська міськрада вдруге прийняла ухвалу про викуп у приватної компанії-забудовника ТОВ «Три Корони Девелопмент» занедбаного стадіону та роздягалень для спортсменів. Перша спроба викупу в жовтні 2016 року виявилася невдалою.

Стадіон «Сільмаш» був збудований у Львові ще в 20-30-х роках ХХ століття як домашня арена робітничого спортивного клубу «Львів». У радянські часи стадіон належав заводу «Львівсільмаш». У 2000-х роках стадіон занепав. Зараз же львівська мерія планує збудувати там сучасний стадіон.

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