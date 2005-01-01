Біля Праги розбився пасажирський автобус: троє загиблих

Автобус після зіткнення з легковиком врізався в дерево

Поблизу столиці Чехії – Праги сталася ДТП за участю пасажирського автобуса і легкового автомобіля, повідомило місцеве видання «Novinky».

Інцидент стався близько 16:00 у п’ятницю, 12 січня. Відбулося зіткнення легкового автомобіля з автобусом, який після цього врізався у дерево.

Один з загиблих – пасажир легкового автомобіля, двоє – автобуса. Ще до 30 людей отримали поранення, стан 15 з них важкий. Повідомляється, що серед поранених є діти.

Автомобілі швидкої допомоги відвозять постраждалих до лікарень. Дорогу, де сталася аварія, перекрито.