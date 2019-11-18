Біля Стрия автівка на швидкості злетіла з моста і перекинулася

ДТП у селі Довголука Стрийського району

У неділю, 17 листопада, о 10:27 на дорозі Гірне - Дрогобич у с. Довголука Стрийського району на Львівщині сталася ДТП – водій автомобіля Peugeot на швидкості з'їхав з моста біля річки Колодниця та перекинувся.

Як повідомили ZAXID.NET в ГУ ДСНС у Львівській області, унаслідок інциденту автомобіль перекинувся на дах й затиснув водія та пасажира у середині. Вивільняли постраждалих з автомобіля надзвичайники за допомогою гідравлічних ножиць. Потерпілих із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в Стрийську центральну районну лікарню.

Унаслідок ДТП постраждали 31-річний водій - мешканець міста Стебник, та 30-річний пасажир автомобіля, також мешканець Стебника.