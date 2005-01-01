Біля Стрия зійшов з рейок вагон вантажного потяга

СуспільствоОрися Шиян, 1 червня5291

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Біля Стрия зійшов з рейок вагон вантажного потяга
Ситуація затримала рейсовий потяг на годину

31 травня біля станції Стрий один вагон вантажного потяга зійшов з рейок. Ніхто не постраждав, але це затримало рух транспорту на колії.

Як інформує департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, випадок трапився о 14:50 на залізничному перегоні «Більче - Стрий» під час руху вантажного поїзда № 1667. У його складі було 45 вагонів, 14-ий вагон, завантажений залізною рудою, одним візком зійшов з рейок.

О 16:40 вагон підняли. Ситуація спричинили затримку руху поїзда № 6011 «Львів –Трускавець».

Причини та обставини встановлюються.

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