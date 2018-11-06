Біля Тернопільського озера зафіксували масову загибель птахів

Наразі фахівці з'ясовують причини отруєння птахів.

У вівторок, 6 листопада, велику зграю птахів знайшли мертвими біля Тернопільського озера. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на головне управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області.

Журналісти зазначають, що близько сотні птахів знайшли мертвими біля Тернопільського озера, на протилежній від міста стороні, поруч із селом Біла.

«За результатами розтину стало відомо, що птахи отруїлися. Це найбільше схоже на отруєння щурячою отрутою, але проводяться додаткові дослідження. Також направили матеріал на дослідження на пташиний грип», – розповіла у коментарі Радіо Свобода Наталія Гресько.

Журналісти також ззначають, що поодинокі випадки загибелі птахів розпочалися близько двох тижнів тому. За словами екологів, загиблі птахи - це мартини сріблясті: перелітні птахи, які харчуються рибою та дрібними гризунами. Фахівці припускають, що щурячу отруту птахи могли знайти на полях, де аграрії залишають отруєне зерно для знищення шкідників.