Фільм розповідає про Мустафу Джемілєва

В український прокат 10 квітня виходить біографічна драма «Киснева станція». В основі історії – знаковий фрагмент біографії лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, коли в часі збіглися найбільші випробування та загрози для його життя та паростки надій на крихке щастя в умовах тотальної неволі.

1980 рік, СРСР. Багаторічний політичний в’язень Мустафа Джемілєв відбуває заслання у селищі Зирянка в радянській Якутії. Тут він працює на кисневій станції: щоденно наповнює іржаві балони киснем. Його повсякденна монотонна праця нагадує долю Сизіфа.

Боротьба, спротив, кохання на відстані, життя у вигнанні, здобуття свободи попри все. Кохання, якому не судилося бути – і все ж воно сталося

Їхні шляхи не мали перетнутися. Мустафа – дисидент, в’язень режиму, засланий за тисячі кілометрів від дому. Сафінар – молода вчителька, яка живе звичайним життям та має зовсім інші плани на майбутнє. Але доля розпорядилася інакше. Зустріч із Мустафою змінює її назавжди.

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«Це історія про те, як любов стає викликом системі. Про кохання, що зароджується в умовах, де немає місця для людяності. І про вибір, який змінює не лише життя двох людей, а й історію цілого народу. Мустафа та Сафінар знаходять одне одного там, де немає ні надії, ні майбутнього – і це найсильніша історія, яку тільки можна розповісти», – розповідає режисер фільму Іван Тимченко.

Дистриб’ютором картини в Україні виступила компанія B&H Film Distribution. Режисер фільму – Іван Тимченко, автор сценарію Михайло Бриних, у ролях Борис Орлов, Христина Дейлик, Віктор Полторацький, Василь Кухарський, Едем Ібадуллаєв, Вячеслав Жила, Олена Вахрамєєва, Бесо Моісцрапішвілі, Ельзара Бекірова, Зоя Власенко.