Сьогодні важко уявити, що біля дому немає магазину з продуктами, товарами для тварин або ж затишної кав’ярні. Під час вибору помешкання люди не в останню чергу звертають увагу на інфраструктуру як району, так і самого житлового комплексу. Тож купівля комерційного приміщення в новобудові буде хорошим рішенням як для тих, хто розширює свою справу, так і для тих, хто лише починає бізнес. Розповідаємо про переваги такої покупки.

Переваги комерції у нових ЖК

Вигоди від купівлі комерційного приміщення в новозбудованому житловому комплексі можна поділити на фінансові, технічні, безпекові і юридичні.

Якщо комплекс ще на стадії будівництва, то забудовники, як правило, пропонують вигіднішу ціну, аніж на вже збудовані приміщення. Крім того, є можливість домовитись про оптимальні умови купівлі на виплат.

Ціна комерційної нерухомості має тенденцію до зростання, тож вона може принести дохід вже після введення комплексу в експлуатацію або ж стати стабільним джерелом пасивного доходу. Здавати в оренду комерцію вигідніше, ніж житло, адже ціни тут вищі, а угоди укладаються на триваліший термін.

Ще одна неочевидна фінансова перевага купівлі комерційного приміщення в новобудові – це невеликі витрати на ремонт та облаштування у порівнянні з переобладнанням старого житлового фонду чи застарілої комерції.

Технічні переваги такої покупки зрозумілі – покупець отримує приміщення, що готувалося під комерцію, а, отже, має продумане планування, комунікації та розташування.

Сучасні системи опалення, вентиляції, водопостачання гарантують комфорт і зменшують витрати на експлуатацію приміщення. Це ж можна сказати і про застосування енергоощадних технологій в сучасному будівництві.

Не менш важливим є і питання безпеки. Більшість сучасних житлових комплексів обладнані системи відеонагляду та можуть мати охорону.

Купити комерційне приміщення в новобудові – це убезпечити себе від юридичних ризиків, адже людина стає першим власником, і за покупкою не тягтиметься шлейф ймовірних боргів та проблем з документами.

Одна з головних переваг комерції в новобудовах – це вже готова клієнтська база, адже люди купують житло, де поруч є все потрібне на щодень для комфортного життя. А благоустрій території, наявність паркінгів та іншої інфраструктури приваблюють клієнтів з-поза меж ЖК.

Де шукати якісне комерційне приміщення у Львові

Тим, хто перебуває в пошуку сучасного комерційного приміщення у привабливій локації для старту чи розвитку своєї справи, варто звернути увагу на проєкти від будівельної компанії «Інтергал-Буд».

Девелопер з 22-річним досвідом пропонує комерційні приміщення в різних районах Львова під різні потреби – кожен може обрати свою площу та планування.

Ті, хто шукають комерційне приміщення в центральній частині міста, можуть знайти його в ЖК MillTown, що на вул. Лемківській, 9 – усього за 10 хвилин пішки від Оперного театру. Комплекс бізнес-класу складається з трьох житлових і трьох комерційних корпусів з підземним паркінгом. У ЖК Milltown доступні апартаменти, офіси та комерційні приміщення.

На вул. Миколайчука у Львові компанія «Інтергал-Буд» зводить затишний квартал MHouse. Основою цього ЖК є концепція затишного сімейного життя з перевагами комфорту сучасного міста. Тут добре почуватимуться бізнеси, орієнтовані на задоволення щоденних потреб молодих сімей, на дітей та сімейні розваги.

Для зручності як мешканців, так і власників комерції, в ЖК MHouse буде підземний і гостьовий паркінги, резервне живлення, обладнане укриття, пандуси біля вхідних груп.

На вул. Липинського компанія «Інтергал-Буд» пропонує комерційні приміщення в ЖК CityHouse, що стане зіркою цього ділового району. CityHouse – це житловий комплекс в стилі сучасних людей, які цінують зручність і комфорт в динамічному ритмі життя великого міста.

ЖК City House розташований на магістральній вулиці у бізнес-частині Львова, але водночас і неподалік від історичного центру. Локація має зручне транспортне сполучення з різними районами міста, а до Оперного театру можна доїхати автомобілем всього за 10 хвилин. У комплексі буде великий підземний паркінг з комірками для зберігання, велопаркінг, цілодобова охорона та відеонагляд.

Надійність будівництва

Всі житлові комплекси від компанії «Інтергал-Буд» зводяться за монолітно-каркасною технологією, що гарантує міцність та надійність конструкції. Фасади будинків утеплюються мінеральною ватою.

Новітні архітектурні рішення, використані для будівництва, підкріплюються високоякісними будівельними матеріалами та інноваційними технологіями.

Компанія «Інтергал-Буд» працює на ринку нерухомості вже 22 роки і є однією з найбільших девелоперських компаній в Україні. За цей час вона втілила понад 210 проєктів у сфері житлової та комерційної нерухомості.

Відділ продажу компанії у Львові розташований в центрі міста – на площі Старий ринок, 8.