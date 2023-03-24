Держсекретар США Блінкен допустив, що частину територій Україна повертатиме невійськовим шляхом

Держсекретар США Ентоні Блінкен припустив, що Україна не всі свої території повертатиме військовим шляхом, можлива і дипломатія. Про це повідомляє France24.

«Я думаю, що в Україні буде територія, за яку українці сповнені рішучості боротися на землі, можливо, буде територія, яку вони вирішать повернути іншими способами», – сказав Блінкен під час виступу у Конгресі.

Таким чином він відповів на запитання представника Республіканської партії Кріса Стюарта, який запитав, чи США підтримують президента України Володимира Зеленського в прагненні повернути Крим. Блінкен наголосив, що «це мають бути українські рішення про те, яким вони хочуть бачити своє майбутнє і як це співвідноситься з суверенітетом, територіальною цілісністю та незалежністю країни».

«Чого ми не хочемо, так це того, щоб це врегулювалося в такому місці і таким чином, щоб росіяни просто перегрупувалися, переозброїлися, а потім знову атакували», – сказав він.

До слова, у грудні Ентоні Блінкен заявляв, що, на думку США, російська влада не зацікавлена у переговорах для закінчення війни проти України.