Блінкен припустив, що Україна повертатиме частину територій не військовим шляхом
США повністю підтримують питання деокупації всіх територій України
До теми
Держсекретар США Ентоні Блінкен припустив, що Україна не всі свої території повертатиме військовим шляхом, можлива і дипломатія. Про це повідомляє France24.
«Я думаю, що в Україні буде територія, за яку українці сповнені рішучості боротися на землі, можливо, буде територія, яку вони вирішать повернути іншими способами», – сказав Блінкен під час виступу у Конгресі.
Таким чином він відповів на запитання представника Республіканської партії Кріса Стюарта, який запитав, чи США підтримують президента України Володимира Зеленського в прагненні повернути Крим. Блінкен наголосив, що «це мають бути українські рішення про те, яким вони хочуть бачити своє майбутнє і як це співвідноситься з суверенітетом, територіальною цілісністю та незалежністю країни».
«Чого ми не хочемо, так це того, щоб це врегулювалося в такому місці і таким чином, щоб росіяни просто перегрупувалися, переозброїлися, а потім знову атакували», – сказав він.
До слова, у грудні Ентоні Блінкен заявляв, що, на думку США, російська влада не зацікавлена у переговорах для закінчення війни проти України.