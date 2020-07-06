BookForum у Львові вперше відбудеться в онлайн-форматі

Фокусною темою цьогорічного фестивалю буде «Перепис населення: знати, хто ми є»

Львівський міжнародний BookForum відбудеться 16-20 вересня вперше за 27 років відбудеться в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу.

Як повідомила прес-служба Форуму, фокусною темою цьогорічного фестивалю буде «Перепис населення: знати, хто ми є». Програму формуватимуть 15 тематичних кластерів і спецпроектів.

«Як пандемія змінює наше життя, ритуали і звички, як світ переосмислює цінності, перед якими викликами ми постаємо і як з ними впоратися, як гравцям культури виходити з кризи – про це дискутуватимуть на 27 BookForum. Основним фокусом проекту буде кожен з нас. Таким чином ми не тільки зможемо зрозуміти один одного і всіх разом, але й як особистості спробуємо віднайти себе у цьому мінливому світі та зробити особливий перепис», – зазначають організатори.

Серед цьогорічних учасників BookForum будуть автори з України, 20 іноземних гостей з 15 країн, лауреати та номінанти Букерівської і Гонкурівської премій, Національних виборів читачів та критиків. Однією з головних подій стане трансляція Ночі поезії та музики нон-стоп за участі українських поетів і музикантів з усього світу.

«Цьогорічний підбір авторів був водночас легким і складним. У межах "Перепису населення" ми представляємо тих, хто не губить своєї етнічної приналежності в умовах мононаціональних більшостей, ми звертаємося до творчості тих, хто знайшов, де їхній дім, і захищає це місце», – розповіла в коментарі LB.ua директорка BookForum Софія Челяк.

У коментарі ZAXID.NET керівниця прес-служби фестивалю Марія Кравченко уточнила, що всі події цьогоріч будуть безкоштовними, оскільки BookForum відбуватиметься за підтримки Українського культурного фонду. Повну програму обіцяють опублікувати у другій половині серпня.