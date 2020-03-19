BookForum запустив онлайн-проект «Літкур’єр: читання уголос»

Перша онлайн-зустріч із Сергієм Жаданом

BookForum розпочинає онлайн-проект «Літкур’єр: читання уголос». Із 21 березня до 2 квітня у проекті візьмуть участь 7 сучасних українських письменників. 21 березня відбудеться перша зустріч. Гість – Сергій Жадан.

«Сьогодні всі ми опинилися в умовах ізоляції, коли єдиними джерелами зв’язку зі звичним нам досі світом є кур’єрські служби. Новий онлайнпроект «Літкур’єр: читання уголос» від BookForum допоможе усім почуватися причетними і бути присутніми – без порушення правил карантину! – в реальному часі у режимі трансляцій на найсправжніших масових заходах – літературних читаннях із найвідомішими українськими авторами та авторками», – повідомили організатори.

21 березня ті, хто приєднаються до зустрічі, зможуть почути нову поезію Сергія Жадана, які ще не друкувалися.

«Друзі, я останніми роками настільки звик до виступів і читання віршів уголос, що тиждень мовчанки сприймаю як несподівану зміну клімату – з тривогою та недовірою. Припускаю, ви теж не проти будете послухати зовсім нові вірші, які ще не друкувались. Якщо серйозно, мені здається, дуже важливо сьогодні не лише дотримуватись норм карантину, але й не забувати при цьому підтримувати одне одного, зокрема через важливі для нас усіх речі – літературу, кіно, музику. Себто, через ті речі, які нас формують, які роблять нас сильнішими, які додають нам сил і впевненості. Пандемія мине. А нам важливо лишатися собою. Тому побачимось онлайн!», – зазначив Сергій Жадан.

Також під час наступних ефірів можна буде «зустрітися» з Гаською Шиян, Остапом Сливинським, Іреною Карпою, Любою Якимчук, а також до 28 березня вгадувати, хто такий чи така Secret Author. А наостанок, за день до офіційного завершення карантину, помедитувати з Любком Дерешем.

З 21 березня по 2 квітня у проекті візьмуть участь 7 письменників

Читання відбуватимуться з 21 березня що два дні о 20:30. Переглянути пряму трансляцію можна буде на сторінці Форуму видавців у Facebook, а за день до читань у коментарях під анонсами поставити запитання авторці чи авторові.

Нагадаємо, через небезпеку поширення коронавірусу Covid-19 в Україні оголосили карантин, який попередньо триватиме до 3 квітня. Як раніше повідомляв ZAXID.NET, Фестиваль дитячого читання «Книгоманія», який мав відбутися 24-26 квітня у Львові, перенесли на вересень.

Також ZAXID.NET підготував перелік найкращих лайфхаків, як цікаво та з користю провести час під час карантину.