Манола змагалася серед юніорок до 20 років у ваговій категорії до 68 кг

У четвер, 29 червня, борчиня зі Львівщини Манола Скобельська виборола золото чемпіонату Європи. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

На чемпіонаті Європи з вільної боротьби серед юніорок до 20 років Манола змагалася за нагороди у ваговій категорії до 68 кг.

Спочатку спортсменка перемогла представницю Литви з рахунком 8:0, пройшовши у 1/4 фіналу чемпіонату. У чвертьфіналі вона зустрілась з представницею Румунії, яку здолала з рахунком 11:0.

Півфінальну сутичку з представницею Греції Манола завершила достроковою перемогою з рахунком 10:0. А сьогодні у фіналі перемогла суперницю з Німеччини з рахунком 13:0.

За блискучий виступ на чемпіонаті спортсменка отримає грошову винагороду

«За блискучий виступ на чемпіонаті спортсменка отримає грошову винагороду у розмірі 36 тисяч гривень від управління молоді та спорту Львівської ОВА», – зазначив Максим Козицький.

Тренують спортсменку Орест Скобельський та Олександр Ткач.