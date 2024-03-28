Бюджет Бориславської громади має отримати 652 тис. грн з продажу народного дому

У середу, 27 березня, Бориславська міська рада продала з аукціону народний дім у селі Попелі поблизу Борислава. Стартова ціна лоту становила 181 тис. грн, під час торгів ціна зросла до 652 тис. грн (приблизно 100 доларів за квадратний метр).

Одноповерхова будівля площею 160,3 м2 розташована в центральній частині села. Її частина (26 м2) перебуває в оренді – там до липня 2025 року працюватиме магазин. Народний дім тут вже не функціонує. Більша частина будівлі перебуває в занедбаному стані.

Частина будівлі, що не перебуває в оренді, в занедбаному стані (фото зі сторінки аукціону)

У торгах взяли участь двоє учасників: ТзОВ «Львів-Вест», що належить родині Голобутовських, яка має низку аграрних підприємств та мережу магазинів на Львівщині, і ФОП Ольга Лукач, яка надає послуги дизайну. Перший учасник запропонував за будівлю 197 тис. грн, а Ольга Лукач – 652 тис. Вона і стала переможницею аукціону.

Раніше Ольга Лукач співпрацювала з Бориславською міськрадою. Зокрема, вона вигравала міські тендери на ремонт комунального кінотеатру «Каменяр» та ремонт Бориславського туристичного інформаційного центру.

Класифікатор будівлі колишнього народного дому в селі Попелі – магазин (гастроном, універмаг, мінімаркет), аптека, перукарня, хімчистка, пральня, лікарняно-оздоровчий заклад, фізкультурно-оздоровчий заклад тощо.